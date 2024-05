Re Carlo non abdicherà e con Harry “si può ricucire”

Re Carlo sta meglio e non abdicherà.

E in più c’è la possibilità che ricucia il rapporto con il principe Harry. Lo afferma il biografo del sovrano che al quotidiano La Repubblica ha detto: “Non sappiamo dettagli del suo tumore. Ma ha 75 anni e pare sulla buona strada. Mi dicono che stia migliorando, decisamente". Non c’è nessun allarmismo: "Nessuno al palazzo si sta preparando al peggio - aggiunge - né per quest'anno, né per l'anno prossimo. Non c'è una vera cura per il cancro: devi fermarlo. E al momento mi dicono che si sia fermato".