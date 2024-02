Re Carlo non ha gradito la visita del principe Harry

"Re Carlo è molto scontento del breve incontro", ha detto Robin Jonson. I due hanno passato appena 45 minuti insieme, e il secondogenito del sovrano si è trattenuto a Londra appena 26 ore in tutto (durante le quali non ha incontrato il fratello William, la cognata Kate Middleton e i nipoti). Appena avuta la notizia della diagnosi ricevuta dal padre, il duca del Sussex ha organizzato il rientro in Gran Bretagna. E' atterrato a Heathrow martedì ed è andato direttamente a trovare suo padre a Clarence House. Aveva però fatto i conti senza l'oste: il Re aveva stabilito di partire per Sandringham la mattina presto dello stesso giorno, con la regina Camilla. Per attendere il figlio ha dovuto ritardare i piani e questo lo avrebbe messo di malumore. "Era di sicuro molto nervoso mentre era costretto ad aspettare il figlio" ha detto la fonte.