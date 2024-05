Re Carlo e il principe William cancellano tutti i loro impegni, ecco perché

La prassi reale per evitare distrazioni in campagna elettorale

Nella dichiarazione rilasciata da Buckingham Palace dopo che il Primo Ministro ha indetto le elezioni generali, si afferma che la famiglia reale ha rinviato impegni che potrebbero sembrare distogliere l'attenzione o distrarre dalla campagna elettorale. Insomma, Re Carlo ha voluto sottolineare il suo ruolo al di sopra dei partiti politici prendendosi una pausa dagli impegni ufficiali in vista delle elezioni del 4 luglio. E’ una normale procedura dei reali più anziani quella di evitare incarichi pubblici nel periodo elettorale, ma per Carlo e William sarà anche l’occasione per prendersi cura di se stessi e dei loro cari.

Re Carlo e la regina Camilla si sono scusati con le persone coinvolte dai loro impegni estivi attentamente pianificati dopo che il sovrano ha accettato la richiesta del primo ministro conservatore Rishi Sunak di sciogliere il Parlamento per un'elezione, per la prima volta durante il suo regno. Carlo sarà comunque in Normandia al D-Day per l’80esimo anniversario dallo sbarco alleato e presenzierà al Trooping the Colour (i festeggiamenti per il compleanno ufficiale del re a Londra, a Buckingham Palace), e accoglierà la visita dell'imperatore Naruhito (che era stata già rinviata per Covid).

Per la “prassi elettorale” il principe William sarà più libero dagli impegni e quindi potrà dedicarsi alla moglie Kate Middleton che da mesi sta affrontando le cure contro il cancro. Anche il figlio del Re sarà comunque presente alle celebrazioni per il D-day in Normandia e per il Trooping the Colour che si terrà a metà giugno.