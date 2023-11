Sarà una tavolata più grande del solito quella del giorno di Natale a Sandringham House, tanto che pare che il banchetto non avrà luogo nella sala da pranzo (come d'abitudine ai tempi della Regina Elisabetta) ma nella ben più spaziosa sala da ballo. Re Carlo ha esteso l'invito a Tom Parker Bowles, critico gastronomico, e ai due ragazzi che ha avuto dall'ex moglie Sara Buys (dalla quale si è separato nel 2018): Lola e Frederick. Tra gli ospiti anche Laura Parker Bowles, titolare di una galleria d'arte a Londra, suo marito Harry Lopes e i tre figli Eliza, Gus e Louis. Tra i commensali potrebbe esserci anche la sorella della regina Camilla, Annabel Elliot.

Ci saranno anche Harry e Meghan?

Secondo alcune fonti, il principe Harry e Meghan Markle sarebbero disposti a passare il Natale con il Re e gli altri membri della royal family a Sandringham. La coppia, che vive in California con i due figli Archie (4 anni) e Lilibet (2) avrebbe avuto una telefonata con il padre per gli auguri nel giorno del suo 75esimo compleanno e pare che la chiamata abbia segnato un punto di svolta. Le fonti hanno rivelato al Times che non solo i Duchi di Sussex sarebbero disposti ad unirsi al resto della famiglia per le Feste, ma che potrebbero anche considerare l'idea di passare parte delle vacanze estive a Balmoral. A storcere il naso, a questo punto, sarebbero William e Kate che con Harry hanno interrotto ogni comunicazione.