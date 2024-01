Re Carlo operato alla prostata: "Sta bene" | Prima dell'intervento ha fatto visita a Kate Middleton

Fonti di corte citate dalla Bbc assicurando che l'intervento è andato bene e che le condizioni del sovrano , ricoverato nella mattinata di venerdì, "sono buone" . Carlo, indicano le medesime fonti, dovrebbe restare peraltro in clinica almeno "per una notte", per ragioni di cautela. L'ospedale privato della capitale inglese è lo stesso in cui si trova la principessa Kate Middleton, reduce da un'operazione all'addome, alla quale il Sovrano ha fatto visita.

Tgcom24

Il ricovero di Re Carlo d'Inghilterra Re Carlo è stato visto a bordo di un auto mentre si recava in ospedale insieme alla regina Camilla. Una mossa insolita perché durante il regno della regina Elisabetta, per la Sovrana e suo marito principe Filippo in caso di ricovero era abitudine recarsi da soli in clinica. Un portavoce di Buckingham Palace ha fatto sapere: "Il re è stato ricoverato questa mattina in un ospedale di Londra per cure programmate. Sua Maestà desidera ringraziare tutti coloro che hanno inviato i loro auguri durante la scorsa settimana ed è lieto di apprendere che la sua diagnosi sta avendo un impatto positivo sulla consapevolezza della salute pubblica".

Il motivo del ricovero di re Carlo Re Carlo è stato ricoverato perché si è resa necessaria una "procedura correttiva alla prostata", come annunciato nel comunicato diffuso da Palazzo nel giorno in cui è trapelata la notizia del ricovero di Kate Middleton per un misterioso intervento all'addome. L'annuncio del ricovero imminente ha gettato un’ombra sulla stabilità del suo regno e riacceso le incontrollate voci di abdicazione in favore del principe William. In realtà, la scorsa settimana, il Sovrano ha scelto di rendere note le sue condizioni di salute per generare consapevolezza circa la necessità di fare prevenzione: un'abitudine che nel Regno Unito pare essere poco diffusa.