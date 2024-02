Re Carlo combatte contro il cancro con l'allenamento militare

Secondo una fonte vicina alla famiglia reale, il merito sarebbe anche della vita attiva di Sua Maestà, e principalmente della routine di workout che ha adottato da tempo. Come riporta il Mirror, il Re segue l'allenamento adottato dai piloti militari che consiste in sessioni da 11 minuti da ripetere due volte al giorno.

Re Carlo ha annunciato di essere affetto da una forma non meglio specificata di cancro, ma per ora sembra che le sue condizioni siano ancora buone.

Tgcom24

L'allenamento di re Carlo La routine di allenamento scelta dal 75enne re Carlo si chiama 5XB ed è stata creata per la Royal Canadian Air Force alla fine degli anni Cinquanta. Nata da un'idea di Bill Orban, che ha pensato il piano per aiutare i militari a restare in forma fisica ottimale dedicando un tempo minimo all'allenamento, prevede stretching, esercizi per addominali e dorsali, piegamenti sulle braccia, corsa e salti. Undici minuti di attività intensa da ripetere due volte al giorno garantiscono risultati eccellenti. Pare che anche suo padre, il principe Filippo, ne fosse appassionato e che l'abbia seguita fino agli ultimi giorni.

Attenzione alla dieta Pare che re Carlo sia da sempre fanatico dell'alimentazione sana, più che mai da quando ha ricevuto la diagnosi di cancro. Per anni ha seguito un regime alimentare controllato, prediligendo i prodotti provenienti dalla sua fattoria. Ora a Corte c'è anche uno chef vegano che controlla la dieta del Re, che però si concede qualche sgarro. Il monarca non rinuncia a maionese e biscotti al burro, come riporta la stampa inglese.

