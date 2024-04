L'annuncio del bebè in arrivo

La famiglia reale giordana è molto riservata e attenta a mantenere la privacy di tutti i suoi membri e anche l'annuncio dell'imminente arrivo del primo figlio dell'erede al trono è stato dato con sobrietà. Sulla pagina social ufficiale è stata una foto delle nozze del principe Al Hussein e Rajwa (che hanno avuto luogo a giugno) e il messaggio: "La corte reale hashemita ha il piacere di annunciare che sua altezza reale il principe Al Hussein bin Abdullah II e la principessa Rajwa Al Hussein aspettano il loro primo figlio per questa estate". Non un dettaglio in più per i sudditi e i follower, ma è certo che la notizia sia stata accolta con grande gioia dalla regina Rania che a 53 anni diventerà nonna per la prima volta. Non è chiaro se il nascituro sarà destinato a governare: la legge del Paese prevede l'investitura per il primo figlio maschio perciò, se fosse femmina, non salirà al trono.