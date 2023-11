Come spesso accade, la storia d'amore tra Randi Ingerman e Marco Colombo è nata quando l'attrice se lo sarebbe meno aspettato. "Manuela Ronchi, la mia manager e partner mi aveva invitato al suo compleanno. 'Ti presento un amico', mi dice. Io mi raccomando: 'Deve avere almeno 50 anni, niente ragazzi giovani'’. Ma quando conosco Marco ho capito subito che non aveva 50 anni, ne aveva 39", ha rivelato. Lui però ha trovato la strada giusta per arrivare al cuore di lei: "Mi ha corteggiato come i vecchi signori di una volta, non ha forzato niente, è stato tutto spontaneo. Siamo insieme da otto mesi, è una storia che sta crescendo", ha detto. E ha concluso: "Ci piacciono i mercatini, andare a fare shopping, o passeggiare in giro nei boschi. Io vivo ad Arona (in provincia di Novara, ndr), lui a Como ma lavora a Milano. Ora abbiamo anche un cane, Tartufo, un gigante che pensa di essere un cucciolo. Stiamo formando una famigliola, io, Marco e Tartufo. Amo giocare a tennis, lui anche, sta prendendo lezioni per migliorare. Abbiamo tanto in comune, e dopo una certa età è questa la cosa più importante. L’amore mi sembra quasi più bello adesso rispetto a 20 anni fa".

Randi Ingerman parla della sua malattia

Randi Ingerman ha raccontato di soffrire di epilessia. "Una volta mi sono svegliata per terra, non ho capito cosa fosse successo e ho fatto finta di niente, sono andata a letto. Un anno e mezzo dopo, nel 2009, è successo di nuovo. Avevo finito di girare un film in Piemonte e sono caduta davanti al mio fidanzato di allora. Pensavo fosse stanchezza, invece il medico mi spiegò che era una crisi epilettica. Il fidanzato mi ha lasciata", ha detto. Ma non è finita lì: "Un’altra volta, in vacanza, sono crollata in un ristorante davanti a 200 persone e sono finita in ospedale a Napoli. Da lì è iniziato un percorso difficile con medicinali, finché sono diventata farmaco resistente. I farmaci hanno ingigantito la depressione, di cui ho sempre sofferto", ha spiegato. Per due volte ha rivelato di aver rischiato grosso: "Sono svenuta due volte nel bagno turco. La prima, due anni fa, mi ha causato un’ustione alla schiena. Un anno fa ho fatto di nuovo la stessa cavolata, sono andata nel bagno turco di casa mia da sola, mi sono ustionata il gluteo destro. Sono stata ricoverata per 26 giorni al Niguarda, mi hanno trapiantato la pelle della schiena sul sedere. E sono uscita con uno stress post-traumatico tremendo, per uscirne mi sono rivolta a una psicologa e a una psichiatra".