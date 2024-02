Rachele Risaliti e Gaetano Castrovilli condividono la gioia di essere genitori

Una gioia immensa per Rachele Risaliti e Gaetano Castrovilli, che si sono sposati a giugno 2022 dopo 3 anni di fidanzamento e oggi sono diventati mamma e papà per la prima volta. "La mia vita adesso ha senso Brando. Ti amo amore mio" ha scritto la ex Miss Italia condividendo lo scatto nelle storie. Per i neogenitori sono arrivati i messaggi di congratulazioni di tanti amici famosi, da Chiara Nasti (in dolce attesa del secondo bebè da Mattia Zaccagni) a Margherita Molinari, Giulia Amodio, Clarissa Marchese, Patrizia Mirigliani.