Il principino Louis compie 6 anni: Kate scatta la foto ufficiale e questa volta... senza polemiche

Il principino Louis ha compiuto 6 anni.

Un compleanno che arriva in una data importante per la casa reale, dal momento che il 23 aprile è anche il giorno in cui si festeggia San Giorgio, patrono d'Inghilterra. Come da tradizione è arrivata una nuova foto ufficiale diffusa tramite i canali social dei principi di Galles, e a scattarla è stata mamma Kate. Riprende Louis sorridente in primo piano mentre è sdraiato sul prato del giardino di casa. Questa volta nessuna polemica su fotoritocchi o altro come era avvenuto in occasione dell'ultima foto della principessa con i figli. Solo festeggiamenti.