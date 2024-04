Che malattia ha Kate Middletone come sta?

Con William tornato al lavoro, in Gran Bretagna, e non solo, tutti aspettano che anche Kate Middleton riprenda al più presto la vita di prima. Per ora però non ci sono appuntamenti ufficiali in programma per lei: la priorità al momento è recuperare la salute e garantire la serenità dei figli. La principessa è stata operata all'addome a gennaio ma per molte settimane non ha rivelato cosa avesse reso necessario l'intervento. Durante la convalescenza hanno preso piede le ipotesi più assurde e disparate finché a fine marzo ha finalmente parlato apertamente delle sue condizioni di salute rivelando di avere un cancro. "Questo ovviamente è stato un enorme shock. William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare questa cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia... La cosa più importante è che ci è voluto del tempo per spiegare tutto ai principini George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene" ha detto nel filmato condiviso sui social.