Il Duca di Sussex potrebbe farsi temporaneamente carico di alcuni doveri che spettano ai reali per venire incontro alla famiglia in un momento di difficoltà

Tgcom24

La possibilità che Harry torni a corte Pare che re Carlo e il principe Harry abbiano affrontato l'argomento di un possibile ritorno a corte del Duca di Sussex durante il breve incontro che hanno avuto a Clarence House, e che poi la discussione si sia protratta a distanza. "A tutti i livelli ha perfettamente senso che la famiglia si unisca per supportare il Re mentre è malato. Molto è stato detto da entrambe le parti negli ultimi anni, ma ciò non ha mai diminuito il legame e ora ci sono aspetti pragmatici da considerare, e la salute del Re e di Kate Middleton (in convalescenza dopo un intervento all'addome, ndr.) sono di primaria importanza", scrive The Times.

Re Carlo favorevole al ritorno di Harry Non va dimenticato che re Carlo desidera da tempo riconciliarsi con il figlio e questa potrebbe essere l'occasione giusta. L'accordo inoltre potrebbe essere vantaggioso per la monarchia, sia in termini pratici che di immagine pubblica. Certo prima c'è bisogno di definire in maniera rigorosa i termini del ritorno, seppure temporaneo, di Harry a corte. Il sovrano e i suoi funzionari dovrebbero redigere un piano particolareggiato prima che il Duca di Sussex assuma qualunque ruolo e comunque, come specificato da The Times, per il suo impegno non potrebbe percepire fondi pubblici.



Il ruolo del principe Harry dopo le dimissioni da royal senior Nel 2020, a seguito di quella che è passata alla storia come Megxit, il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno abbandonato i propri doveri da royal senior per iniziare una nuova vita in California. Al Duca di Sussex è restato comunque il ruolo di consigliere di Stato: una posizione che però non prevede che si faccia carico di alcun dovere, neppure in caso di malattia del Re. Se decidesse di farsi carico di parte delle incombenze della famiglia reale, lo farebbe dunque solo per amore filiale. Del resto lo stesso duca di Sussex ha ammesso: "La malattia di mio padre potrebbe riconciliarci".