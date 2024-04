Sono lontani i tempi in cui il principe Harry dichiarava: "Il Regno Unito è la mia casa e un luogo che amo. Che non cambierà mai". Ora sulla sua carta d'identità la residenza risulta essere a Montecito, negli Stati Uniti, dove del resto vive con la moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet da quando ha abbandonato Londra e gli impegni reali nel 2020 (dopo un breve passaggio dal Canada). A quando riporta il Daily Mail, il Duca di Sussex sui nuovi documenti ha reso esplicita la rottura con il suo Paese d'origine. Del resto è da quando nel 2023 hanno liberato Frogmore Cottage, su richiesta di Re Carlo, che i Duchi di Sussex non hanno una casa in Gran Bretagna.

La nuova residenza di Harry Windsor crea problemi alla famiglia reale

Con l'elezione degli Usa a suo Paese di residenza, il principe Harry apre un'altra questione spinosa in seno alla royal family. Il Duca di Sussex infatti al momento risulta essere Consigliere di Stato nel Regno Unito, ossia uno dei sette membri della famiglia reale che possono sostituire il monarca se si trova all'estero o non sta bene. Per legge, i Consiglieri di Stato sono tenuti però ad avere un domicilio in Gran Bretagna. Re Carlo, che aveva avuto la possibilità di rimuoverlo già l'anno scorso ma aveva scelto di non farlo per non esasperare ancora di più i rapporti, potrebbe essere costretto a escluderlo.