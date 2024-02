In pieno stile royal i duchi di Sussex hanno organizzato il viaggio in Canada in occasione degli Invictus Game, i giochi dedicati ai veterani di guerra. Meghan Markle ha scelto un look raffinato e in armonia con il paesaggio innevato del Canada. La duchessa di Sussex per la gita in montagna ha indossato un piumino beige lungo che copriva un maglione di cashmere bianco e un paio di jeans aderenti. Il suo outfit informale è arricchito da un cappellino di lana, occhiali da sole e stivali con il pelo grintosi. Giubbotto scuro per affrontare le temperature gelide, jeans, scarponcini per il principe Harry sorridente e affettuoso mano nella mano con la duchessa di Sussex.

Il nuovo sito dei Sussex

Ha debuttato pochi giorni fa il nuovo sito del principe Harry e di Meghan Markle: Sussex.com, che si ispira al nome che la regina Elisabetta II ha concesso alla coppia in occasione del loro matrimonio nel 2018. Un appellativo diverso da quello di SussexRoyal.com, che i due avevano scelto dopo aver annunciato la loro uscita dalla famiglia reale a gennaio 2020. Riflette infatti la nuova fase che i Sussex stanno per iniziare nella loro vita. In primo piano c’è lo stemma del principe e il titolo The Office of Prince Harry & Meghan - the Duke and Duchess of Sussex. Quindi, i segni che collegano Harry alla sua vita passata - Londra, Buckingham Palace, i Windsor sono ben visibili. C’è spazio per l'attività della Archewell Foundation e della Archewell productions. “L'ufficio del principe Harry e di Meghan, i duchi di Sussex, vuole aiutare a costruire il futuro attraverso il business e la filantropia” si legge. La nuova modalità pare far pensare a un riavvicinamento di Harry alla famiglia reale. La malattia di re Carlo avrebbe spinto il secondogenito a ricucire i rapporti piano piano.