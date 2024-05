Il principe Harry via da Londra vola in Nigeria con Meghan Markle

I duchi di Sussex sono poi ripartiti per un viaggio in Nigeria.

Tgcom24

All’alba il principe Harry e Meghan Markle sono volati in Nigeria insieme dopo un incontro top-secret a Londra. La duchessa di Sussex è giunta nella serata di giovedì all'aeroporto inglese, proveniente da Los Angeles, per poi riunirsi al marito nell'esclusiva Windsor Suite. Successivamente, la coppia ha preso un volo notturno della British Airways verso Abuja, che ha subito un breve ritardo. Durante il loro primo viaggio ufficiale in Africa, Harry e Meghan sono stati sistemati in prima classe, separati dagli altri viaggiatori da una tenda. Questa visita segue il ritorno entusiasta di Harry nel Regno Unito per il decimo anniversario degli Invictus Games, un evento che ha visto il Duca impegnato in varie attività commemorative.

Leggi Anche Gb, Re Carlo torna agli impegni pubblici dopo la diagnosi di cancro

Giunti in Nigeria poco prima delle cinque del mattino, accolti da funzionari nigeriani all'Aeroporto Internazionale Nnamdi Azikiwe di Abuja, il principe Harry e Meghan Markle sono stati condotti attraverso un'uscita laterale e su un minibus con i vetri oscurati. Meghan sfoggiava eleganti pantaloni neri e una giacca marrone, seguita da Harry in giacca e pantaloni neri, con una camicia casual senza cravatta. I loro assistenti si occupavano dei bagagli, sotto la vigilanza della stessa squadra di sicurezza che aveva sorvegliato Harry durante il suo ultimo soggiorno a Londra. Si presume che la coppia soggiorni in un hotel nel cuore della capitale, conosciuto per la sua suite presidenziale da 600 sterline a notte.

Leggi Anche Il principe Harry a Londra con i fratelli di Lady D, Re Carlo non lo incontra

I duchi di Sussex hanno in programma un incontro con il generale Christopher Musa, capo di stato maggiore della difesa. Il generale di brigata Tukur Gusau ha detto: "Dopo il lungo viaggio, avranno bisogno di riposarsi prima del loro primo appuntamento al quartier generale della difesa". Successivamente, visiteranno Kaduna per incontrare i soldati feriti in un ospedale militare, prima di ritornare ad Abuja per ulteriori impegni. Questa visita mira principalmente a sostenere gli Invictus Games, dopo che Harry ha incontrato la squadra nigeriana e il generale Musa alla competizione dello scorso anno a Dusseldorf, in Germania. Il principe e Meghan sono in Nigeria su invito del generale Christopher Musa.