Il principe Harry a Londra con i fratelli di Lady D, Re Carlo non lo incontra 

Nella breve visita in Inghilterra il secondogenito di Re Carlo non ha incontrato il padre, impegnato ad inaugurare i giardini reali e che per di più ha appena insignito il primogenito William del ruolo di colonnello. Per fortuna a salutare Harry c’erano i parenti di Lady Diana che si sono mostrati calorosi e dolci con il nipote.

Tgcom24

I fratelli della defunta principessa Diana hanno partecipato agli Invictus Games per sostenere il principe Harry, lasciato solo invece dai membri della famiglia reale. Earl Spencer, il fratello minore di Diana, e Lady Jane Fellowes, la sorella maggiore, hanno fatto il loro ingresso insieme nella Cattedrale di St Paul, dove hanno poi trascorso del tempo a conversare con il nipote, che vive in America. Il Duca di Sussex è apparso inizialmente solo, quando è arrivato, visto che la moglie Meghan Markle è rimasta in California con i loro figli. Tuttavia, una volta all'interno, Harry è stato calorosamente accolto dai parenti di sua madre, un momento toccante catturato dalle telecamere. Ulteriori riprese hanno mostrato il duca impegnato in una vivace conversazione, visibilmente contento della loro presenza.



Proprio mentre il principe Harry si trovava a Londra, Re Carlo ha ospitato il primo ricevimento della stagione nel giardino di Buckingham Palace. Alla celebrazione si sono aggregati la Regina Camilla, il Duca e la Duchessa di Edimburgo, insieme al Duca e alla Duchessa di Gloucester, inaugurando così le feste estive. E’ stata notata l’assenza del principe e della principessa del Galles: William era impegnato nella consegna di premi a Windsor, mentre Kate stava proseguendo le sue cure contro il cancro. Il portavoce del principe Harry ha dichiarato che il Re non aveva tempo per incontrare il suo figlio minore durante la sua breve visita in Gran Bretagna. Tuttavia, fonti interne al Palazzo hanno detto che non ci sia stata una richiesta formale per un tale incontro.

Non solo Re Carlo non ha incontrato Harry a Londra! Ma con un tempismo perfetto Buckingham Palace ha comunicato che lunedì avverrà un importante passaggio di consegne: Re Carlo si incontrerà con suo figlio William per trasferirgli il titolo di colonnello dell'aeronautica militare, l’Air Army Corps, l'ex reggimento di Harry. Questo evento si terrà presso il Centro Aviazione dell'Esercito a Middle Wallop, dove il Re passerà ufficialmente il testimone al principe di Galles.