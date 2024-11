“È stata una storia importantissima, - ha raccontato in tv Raffaella Fico a proposito di Mario Balotelli - lì ci fu proprio un colpo di fulmine; sai quando ti guardi negli occhi e senti le farfalle nello stomaco. Me lo presentò sua sorella, che avevo conosciuto a L'Isola dei Famosi… Ero molto giovane quindi la prima impressione fu per il fisico e poi era molto simpatico e divertente". Ma non è finita bene: "All’epoca è stato tutto molto pesante, non è stato semplice; mi ha aiutato la mia famiglia, però io di mio sono brava a rimuovere il male che mi viene fatto. Ero comunque una ragazza innamorata che aveva creduto in una persona. Se mi sono sentita giudicata? Per fortuna le opinioni erano divise a metà, ma c’era chi mi definiva un’arrampicatrice sociale".