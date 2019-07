Per Valentino Rossi scende il pista il topless di Francesca

Palpatine, baci, topless è il mix bollente delle vacanze a Ibiza di Valentino Rossi con la fidanzata Francesca Sofia Novello. “Ti amo” ha scritto lei sui social postando la foto di un bacio. Ma al largo delle Baleari il settimanale Chi ha paparazzato la coppia in atteggiamenti ben più focosi: abbronzatura integrale per lei con tanto di topless mozzafiato, giochi di coppia, abbracci e toccatine fino al relax sulla moto d'acqua per lui. La pausa estiva del Dottore è comunque sempre all'insegna delle curve pericolose...