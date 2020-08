Per Giuseppe Conte è tempo di relax al mare con Olivia Paladino

Primi scatti di una vacanza da premier al Circeo. Il settimanale Diva e Donna ha pizzicato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte insieme alla compagna Olivia Paladino davanti al mare. Lui in boxer e tshirt, lei sexy e affascinante con addosso un costume intero. La coppia, schiva e riservata, non fa vita mondana e per qualche giorno si gode la tranquillità di uno specchio di mare italiano.

Mai nessuna dichiarazione pubblica, poche foto insieme al premier, e poche notizie sulla sua vita privata. Così Olivia custodisce la sua privacy nonostante il ruolo da first lady. Conte negli scatti del settimanale si leva la maglietta ed entra in acqua guardandosi intorno per evitare flash indiscreti. Olivia, più abbronzata del premier, si stende al sole e guarda le onde assorta tra pensieri e sorrisi. Entrambi hanno un figlio di 12 anni, Eva per la Paladino e Niccolò per il Presidente del Consiglio, avuto da precedenti relazioni.

Le uscite pubbliche dei due si contano sulle dita di una mano. Il primo scatto “ufficiale” risale all’anno scorso, a dicembre, quando insieme si sono presentati a teatro a Napoli. Poi a giugno hanno partecipato a una serata dedicata al cinema all’aperto, seduti per terra e “mascherati”. Ora è tempo di vacanze e i paparazzi li cercano a caccia di un focoso bacio sulla sabbia.



