Al sì del calciatore della Roma e della modella argentina parteciperanno circa 300 invitati. A svelare alcuni dettagli delle nozze è stata la Sabatini intervistata in tv: “Mancano 4 mesi (al matrimonio che si terrà) a Dok Haras, (a Exaltación de la Cruz). È bellissimo, è vicino casa mia. Una mia esibizione? Non voglio cantare, voglio rilassarmi”.

Tgcom24

Paulo Dybala si sposa, il racconto della fidanzata: quando? dove? Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala, ha recentemente partecipato all'ultima edizione di LAM, il famoso show televisivo argentino. Durante l'intervista, la modella e cantante ha condiviso alcune esclusive novità sul suo imminente matrimonio con Paulo Dybala, esprimendo grande eccitazione e un pizzico di nervosismo per questo significativo evento nella sua vita. "Finalmente mi sposo, mancano quattro mesi. Abbiamo definito le cose più importanti, mancano i dettagli. Non mi calmerò fino a quando non sarà tutto perfetto, sono una perfezionista. Paulo anche. Sono nervosa e stressata", ha detto Oriana.

Leggi Anche Oriana Sabatini è bisex, ecco la confessione della fidanzata di Dybala

Leggi Anche Paulo Dybala fa shopping con la fidanzata a Miami

Di che nazionalità è Dybala? Dove si sposa? Oriana Sabatini, 27 anni, ha svelato che il matrimonio con Paulo Dybala, calciatore giallorosso, sarà in Sudamerica: "Ci sposiamo qui vicino a casa mia in Argentina. Il numero degli invitati non lo abbiamo definito del tutto, né volevamo che fosse molto grande. Quel giorno è così speciale, ai matrimoni a cui sono andata ho visto i miei amici salutare persone che forse non conoscevano nemmeno. Il primo mese avevamo già la lista. Non ho invitato persone di facciata. Mia mamma vuole sapere tutti i dettagli, ci sono alcune cose che non le dico".

Leggi Anche Oriana Sabatini in topless avvinghiata a Paulo Dybala

Leggi Anche Alvaro Morata e Alice Campello, Paulo Dybala e Oriana Sabatini saranno padrino e madrina della figlia

A Oriana Sabatini, che tempo fa aveva confessato di essere bisex, è stato domandato anche se ha intenzione di allargare subito la famiglia con Paulo Dybala e se hanno scelto che viaggio fare dopo le nozze: "Non lo so, mi mette un po' a disagio, sento che non avendo figli abbiamo già avuto lune di miele. Ci piace stare con gli amici, divertirci". E sul fatto di avere figli, la modella ha risposto: "Ci piacerebbe. Tanti? Non lo so".

Leggi Anche Paulo Dybala si sposa, la proposta di matrimonio davanti alla Fontana di Trevi