Pasqua reale: Re Carlo ci sarà, Kate Middleton no

Che cosa fanno Kate Middleton e Carlo III a Pasqua: malattia e impegni

Buckingham Palace ha annunciato il programma dei reali per Pasqua e ha tolto ogni speranza a quanti pensavano di rivedere Kate Middleton. Il principe William e la moglie non parteciperanno alla tradizionale messa e non li vedremo nemmeno sfilare con i loro bambini verso la chiesa del castello di Windsor. Per la festa religiosa sarà celebrata in privato per garantire alla principessa la serenità di cui ha bisogno per superare la malattia. Kate, infatti, è alle prese con la chemioterapia preventiva dopo che le è stato diagnosticato un tumore scoperto successivamente all’intervento addominale a cui si è sottoposta a gennaio.