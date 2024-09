L'attrice avrebbe invece ricostruito così ai carabinieri la dinamica della lite con l'ex marito: "Ero con mia figlia e il mio compagno, seduta in uno dei tavolini fuori del ristorante ‘Insalata ricca’ di piazza Albania, quando ho incrociato il mio ex marito, sua figlia Ottavia e nostro figlio piccolo. Ho chiesto a mio figlio di avvicinarsi a me ma Ottavia e il padre glielo impedivano. A quel punto, la figlia ha iniziato a riprendere la scena e ad aggredirmi verbalmente. Il mio fidanzato si è interposto perché la situazione si stava scaldando, dato che il mio ex iniziava a minacciarmi e a insultarmi con parole come 'mer..., fai schifo'". E' a quel punto che l'attrice ha preso lo smartphone della figlia del regista e l'ha lanciato a terra. "Il mio ex marito cercava di aggredirmi e il mio fidanzato tentava di parare i colpi col suo braccio", avrebbe aggiunto.