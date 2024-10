Susanna ha 34 anni, i capelli neri che le arrivano alle spalle e un sorriso bellissimo. Lei e Paolo Virzì, che di anni ne ha 60, sono una coppia affiatatissima mentre passeggiano mano nella mano a Roma. Si godono insieme la giornata di sole, e poi quando cala la sera si siedono al tavolino di un bar per un aperitivo. E lì scatta il bacio. Il regista non ha occhi che per la sua nuova compagna e tra i due non mancano carezze romantiche e gesti affettuosi e premurosi.