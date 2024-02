"Dopo 11 anni, in tre questa volta, siamo tornati alle Seychelles", racconta Paola Turani ai follower in un video social. In bikini leopardato si rilassa in spiaggia, approfittando di un pisolino del figlio Enea ( nato nell'ottobre 2021 ) e aggiorna i follower sull'avventura appena iniziata. "Vi farò vedere tutte le spiagge", promette, e anticipa i piani per la vacanza, tra escursioni nelle varie isole e bagni nelle acque tiepide dell'Oceano Indiano.

Paola Turani bellissima in bikini

Appena arrivata in spiaggia, Paola Turani ha approfittato dello scenario magico offerto dalle Seychelles per qualche scatto in bikini. Sfoggia un costume maculato con reggiseno a triangolo e tanga e si mette in posa per una serie di scatti dedicati ai follower, mettendo in mostra il fisico longilineo. Sono solo le prime immagini dell'influencer al mare, ma sicuramente non saranno le ultime e i fan sono già in attesa di vedere cosa Paola ha in serbo per loro.