Paola Turani litiga con il marito: “La famiglia perfetta non esiste”

Paola Turani per spiegare meglio ai follower racconta cosa è successo in vacanza in Puglia. Prima la discussione, poi la pace: “Enea vuole giocare con la sua mamma e il suo papà e ci mettiamo a rincorrerlo in mezzo alla sabbia. Lui è al settimo cielo, la sua gioia è evidente. È così felice! Vorrei che questo momento non finisse mai. Io e Ricky ci guardiamo da lontano e ci avviciniamo. Un bacio. Un abbraccio. Incredibile come il suo sorriso abbia questo grande potere. Il potere dell’amore, dell’unione... come mi ha detto Ricky mentre eravamo abbracciati: ‘Guardo te e Enea giocare e sono tanto felice... mi basta questo’. Lui ci raggiunge correndo, si butta contro di noi, cade, poi si rialza. E quante volte è caduto stasera sulla sabbia, ma poi si è sempre rialzato ancora più carico”.