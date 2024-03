Paola Caruso festeggia i 5 anni di Michelino, c'è anche il papà del bimbo

Una festa coloratissima a tema “Paw Patrol”, tanti bambini, una tavolata piena di dolci e torte per festeggiare il piccolo Michele. Il figlio di Paola Caruso compie 5 anni e la showgirl ha organizzato tutto nei dettagli perché la ricorrenza fosse indimenticabile per il bimbo. Nelle foto che pubblica sui social compare pure un quadretto di famiglia. A sorpresa c’è uno scatto in cui Francesco Caserta tiene in braccio il figlio. Pace fatta!

La storia tra Paola Caruso e Francesco Caserta

Paola Caruso aveva raccontato in tv di avere avuto molti problemi con il suo ex Francesco Caserta, con cui si era lasciata proprio mentre era incinta di Michelino. Paola e Francesco si erano conosciuti per caso all’aeroporto: lui le aveva dato una mano con i bagagli e immediatamente era scattato il colpo di fulmine. Erano andati a vivere insieme e aspettavano il loro primo figlio, quando la storia si è bruscamente interrotta. Paola Caruso ha lottato perché Caserta riconoscesse il bambino e gli desse il suo cognome e a quanto pare la battaglia è andata a buon fine. Nelle foto della festa appare chiaro che tra i due ex è tornato il sereno e anche Michelino è felice come non mai.