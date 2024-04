Pace fatta tra Belen e Antonino Spinalbese, in trattoria insieme

Entrambi si sono fatti fotografare con lo staff di una trattoria locale nelle stesse ore. Belen ha pubblicato alcune storie con Luna Marì ed è probabile che i due ex abbiano passato qualche ora in compagnia per la gioia della bambina. Insomma, tra la Rodriguez e l’hairstylist sarebbe tornato il sereno dopo i litigi sulla gestione della figlia.

Belen e Spinalbese, Pasquetta con la figlia Luna Marì Potrebbe essersi riaccesa la passione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? Secondo gli indizi social la showgirl argentina potrebbe aver condiviso le festività pasquali con il suo ex Antonino Spinalbese. Ma questo incontro potrebbe essere stato organizzato semplicemente per offrire a Luna Marì, la loro bambina, l'opportunità di godere di un giorno festivo in pace con la presenza di entrambi i suoi genitori. Tuttavia, non mancano coloro che auspicano che ciò segni invece il riavvicinamento tra i due.

La lite tra Belen e Antonino Spinalbese Sebbene Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez abbiano condiviso il pranzo di Pasquetta, non molto tempo fa la loro relazione appariva alquanto complicata. Durante il periodo natalizio, Spinalbese ha pubblicato una foto che molti hanno interpretato come una frecciata alla ex, in cui augurava un "Buon Natale a tutti i papà", suggerendo che non gli venisse concesso abbastanza tempo da passare con sua figlia. Belen ha risposto con fermezza, esortando l'ex partner a prendersi cura della loro figlia Luna Marì in maniera più costante, non limitandosi alle festività.

Questo scambio di battute ha dato vita a un vero e proprio scontro sui social media, dove entrambi non hanno esitato a lanciarsi reciproche accuse e velate minacce. “Essere un buon padre non significa avere i milioni in banca per prendersi cura di una figlia. Posso anche essere un ‘pezzente’ e ne sono orgoglioso perché sono una persona di sani valori e principi, pronto a prendermi cura di mia figlia per 24h al giorno per il resto della mia vita” aveva scritto in una dolce dedica sui social Antonino Spinalbese, papà amorevole con Luna Marì. “Distinto signor Antonino, se c’è una cosa che mi ha sempre contraddistinto è il fatto di non essermi mai nascosta da nulla. (…) Spero che tu abbia qualcuno di bravo per difenderti, perché ho perso la pazienza. Ricorda! Ci vediamo in tribunale” era stata la risposta piccata della Rodriguez. Pare però che i due abbiano trovato una soluzione. Tempo dopo, infatti, lei aveva postato un mazzo di fiori e lo stesso bouquet era apparso in una storia di lui, come a dire che tra i genitori di Luna Marì era stato trovato un accordo pacifico senza ricorrere alle vie legali.

Belen Rodriguez single Negli ultimi tempi a Belen Rodriguez era stato affibbiato un flirt con il giocatore di basket Bruno Cerella. Lui come la showgirl è argentino ed è appassionato d’arte. I due che si conoscono da tempo avevano pubblicato indizi social sulla loro frequentazione e i paparazzi li avevano sorpresi insieme durante un’uscita meneghina. Poi però è calato il sipario e Belen Rodriguez è riapparsa in versione single. Nella nuova vita di Belen c’è da registrare un primo cambiamento di location: la Rodriguez ha comprato casa a Milano.