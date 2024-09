Ofelia Passaponti, la nuova Miss Italia: “Ad aprile mi laureo”

“Mi manca l’esame di sociologia, entro aprile mi laureo. – racconta orgogliosa Ofelia Passaponti - Miss Italia? È dal 2018 che mando la candidatura ma alla prima selezione non mi sono mai presentata. Volevo finire gli studi. E poi, forse, non ero pronta. A convincermi è stata la mia famiglia. La vittoria non me l’aspettavo proprio”. La mamma, Paola Piomboni, biologa molecolare (lavora nel centro di procreazione medica assistita di Siena e quest’anno è prorettore alla didattica all’Università), il papà, Alessandro Passaponti, geometra, la sorella Sofia, 30 anni, biologa e ricercatrice universitaria, sono molto orgogliosi di Ofelia. “Vedere la loro felicità dopo venti giorni di concorso che sono sembrati due mesi è stata la gioia più grande. Non li ringrazierò mai abbastanza per avermi insegnato a rincorrere i miei sogni rimanendo, però, sempre con i piedi per terra” ha aggiunto la nuova reginetta di bellezza.