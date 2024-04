Primavera da vip, sbocciano le nozze di tante famose

A maggio a Roma Manila Nazzaro sposerà il ballerino Stefano Oradei, il 30 giugno Cecilia Rodriguez andrà a nozze con il fidanzato Ignazio Moser, nello stesso mese Daniela Ferolla giurerà amore eterno a Vicenzo Novari con cui fa coppia da 20 anni e Diletta Leotta dirà sì a Loris Karius che l’ha resa madre di Aria nell’estate scorsa.

Le nozze di Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Per il sì di Manila Nazzaro e Stefano Oradei è tutto pronto, anche se una damigella, Matilde Brandi, ha dato forfait per partecipare all’Isola dei famosi. Manila Nazzaro dice del futuro marito: "Stefano è l'uomo che sognavo da sempre, mi ha fatto rinascere dopo un periodo difficile della mia vita. Con lui ho ritrovato la fiducia in me stessa e la voglia di essere felice. E’ un compagno meraviglioso, mi sostiene in tutto e mi fa sentire amata".