Chiara Ferragni, in slip dress rosa con applicazioni floreali, è stata la testimone della sposa. L'influencer ha letto davanti agli invitati un discorso dedicato alla sua migliore amica che ha commosso tutti: "In uno dei momenti più brutti della mia vita, lo scorso febbraio, ero a guardare il mare da una terrazza insieme a te Vero, a Rapallo. La notte prima aveva piovuto e sopra di noi c'erano solo nuvole grigie tranne un raggio di luce che quasi magicamente si faceva strada tra lo scuro e illuminava il mare. Tu mi hai abbracciata e mi hai detto che anche a me sarebbe successo e che avrei avuto un raggio di sole che mi avrebbe illuminata dopo tutto quel periodo brutto". Poi ha continuato: "Con il tempo tendiamo a dimenticarci di cosa le persone fanno o dicono ma non ci dimentichiamo mai di come ci hanno fatto sentire. E in questi 17 anni tu, più di tutto, mi hai fatta sentire al sicuro, mi hai fatta sentire a casa. Sei la mia migliore amica ma anche la compagna di avventure, la spalla su cui piangere e la socia con cui fare qualsiasi cazzata ci faccia sentire vive. Sei una persona unica e sei da sempre parte della mia famiglia".