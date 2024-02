Noemi Bocchi risponde a Ilary Blasi con una frecciatina social

Le frecciatine social di Noemi Bocchi a Ilary Blasi

Noemi Bocchi ci tiene a sottolineare che lei non è solo una spettatrice, e che il silenzio è una sua scelta precisa. Quando Ilary Blasi si espone in tv, o sulle pagine di Sette arriva a invitare Francesco Totti a cena, la nuova compagna del calciatore mette i puntini sulle i. La stessa strategia, quella delle frecciatine social, l'aveva già scelta in occasione dell'uscita del docu-film "Unica", quando aveva commentato: "Non ho tempo per le cose che non valgono niente". Non ha fatto riferimento diretto alle confessioni pubbliche della conduttrice non c'era, ma a nessuno è sfuggito di cosa stesse parlando. E anche questa volta, con l'accumularsi di libri accanto all'ex calciatore, ha chiarito a chi fosse diretto il messaggio. Non nomina mai Ilary, ma del resto nemmeno la Blasi ha mai fatto il suo nome.