Noemi Bocchi filma Francesco Totti mentre canta e balla, che show!

Prima il filmato in hotel con Francesco Totti che balla tra il bagno e il corridoio e Noemi Bocchi dietro lo smartphone a inquadrarlo, poi alla cena delle vecchie glorie a dare spettacolo sul palco. Lo sportivo non smette di trascinare i fan con la sua proverbiale ironia e se lo stacchetto “privato” non bastasse, eccolo a Viareggio mentre sul palco si improvvisa cantante con gli amici Pirlo e De Rossi al microfono e Pago alla chitarra.