Isabel Totti scrive il suo bigliettino d’auguri a Noemi Bocchi citando i giorni trascorsi a Los Angeles “che sono stati molto belli”. La compagna di Francesco Totti inquadra il foglietto in cui si legge chiaramente il “ti voglio bene” della terzogenita di Totti e poi si alza dalla sedia ad abbracciarla. In sottofondo la canzone di Vasco Rossi “Senza parole” nel tratto in cui dice: “E ho guardato dentro un'emozione e ci ho visto dentro tanto amore, che ho capito perché non si comanda al cuore”.