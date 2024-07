Nuovo flirt in corso per Nina Moric? Per ora la modella croata non ha ufficializzato la relazione, ma nelle storie Instagram è apparso uno scatto in cui è pericolosamente vicino a un ragazzo dal fisico scolpito. Si tratta di Stefano, ingegnere edile e commissioning manager che si divide tra Milano e Roma. Era stato lui, qualche giorno fa, a pubblicare la prima foto insieme al Bulgari Hotel di Milano. Seduti uno a fianco all'altra, i due ridevano complici davanti all'obiettivo.