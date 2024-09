Naomi Campbell nei guai per la beneficienza, ecco di cosa è accusata

L'inizio della vicenda, che ricorda da vicino il Pandoro Gate che ha coinvolto Chiara Ferragni, risale a un paio d'anni fa. A seguito delle indagini compiute dalla Charity Commission, l'autorità indipendente incaricata di sorvegliare in Gran Bretagna l'attività delle ong impegnate nel terzo settore, è stata certificata la malversazione delle risorse ricevute dalla Fashion For Reliefe e la mancata destinazione di parte delle donazioni raccolte agli scopi benefici indicati. Secondo quanto rilevato, il denaro donato alla charity sarebbe stato utilizzato da Naomi Campbell e da altre fiduciarie per saldare i conti di hotel a 5 stelle e trattamenti in spa di lusso, ma anche per pagare la sicurezza privata della modella, per piccole spese come sigarette, e per finanziare attività legate a interessi privati delle sue socie. In base alla decisione della commissione, l'ex top model 54enne è stata sospesa per 5 anni da qualunque incarico in organizzazioni caritative attive nel Regno Unito. La verifica compiuta ha riguardato i conti dell'ong che fa capo alla top model su un arco di tempo di oltre 6 anni, fra il 2016 e il 2022, permettendo il recupero o il rimborso di 345.000 sterline spese impropriamente mentre altre 98.000 sterline in uscita sono state messe al sicuro in extremis.