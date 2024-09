Naomi Campbell: "Essere una modella nera non sempre è stato facile"

Naomi Campbell è una delle top model più famose e pagate di tutti i tempi, ma anche per lei la vita sulle passerelle non è sempre stata semplice. "Essere una modella nera non è sempre stato facile. Non si dirle quante volte sono stata l’unico volto nero in sfilata, o peggio, non sono stata ingaggiata affatto solo per il colore della mia pelle" ha raccontato in un'intervista a D Repubblica.