Naomi Campbell conferma: "I miei figli nati tramite maternità surrogata"

"Sì l'ho fatto", ha risposto sinteticamente Naomi Campbell quando le è stato chiesto se avesse fatto ricorso alla gestazione per altri. "I miei bambini sono tutto per me. Mi fanno avere paura del futuro", ha spiegato la supermodella. "Spero in un mondo migliore per i miei figli. Sono al 110% la mia priorità. Sarò presente il primo giorno di scuola". Per lei essere una madre single è motivo di grande gioia, e il suo consiglio alle donne che preferiscono non avere figli se non hanno un partner è: "Cambierete idea, vorrete diventare mamme. Capisco che dal punto di vista economico sia difficile. Ma mia mamma non aveva nulla e ha fatto in modo che le cose funzionassero. E ne è valsa la pena. È fantastico".