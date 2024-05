Myriam Catania sull'ex Luca Argentero: “Capitolo chiuso, ma che anni felici”

Myriam Catania e il terribile incidente

Myriam Catania rivela anche come Luca Argentero sia stato fondamentale in un periodo difficile della sua vita. "Stavo tornando da una lezione di canto nel periodo in cui giravo Lo zio d'America, dovevo fare una canzone. Ero in motorino, non ricordo esattamente la dinamica ma so solo che mi sono risvegliata un mese dopo" ha racconta Myriam ricordando l’incidente avvenuto a Roma quando aveva 27 anni. Aveva molte fratture al viso ed è stata in coma farmacologico per tanti giorni. "Mi sono sentita miracolata. È stato un anno di pausa, mi sono dedicata a me. Ho ritrovato il senso della vita" ha aggiunto Myriam Catania. In tv anche la madre Rossella Izzo, sorella di Simona Izzo, parla della vicenda che capitò alla figlia e ricorda come Luca Argentero sia stato prezioso per Myriam. "Luca ha aspettato per quasi dieci giorni, in ospedale ed è rimasto sempre fuori. Myriam gli chiese: ‘Mi aspetti?' E lui rispose: ‘Per tutta la vita' – ha raccontato Rossella Izzo – È stato molto caro, molto affettuoso. Le è stato vicino in una maniera incredibile, credo che abbia contribuito alla guarigione di Myriam perché l'amore fa guarire".