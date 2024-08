Monica Setta spegne 60 candeline tra 2500 rose rosse e fuochi d'artificio

Una torta di tre piani, 2500 rose rosse colombiane, musica fino a tarda notte. Il compleanno di Monica Setta, che per tradizione festeggia in Puglia, è l'evento più atteso dell'estate. Quest'anno ancora più importante, perché la giornalista e conduttrice ha spento 60 candeline circondata come sempre dall’affetto degli amici più cari (gli stessi che c'erano alla festa dei suoi 30 anni il 5 agosto 1994) e, naturalmente, dalla famiglia: l'adorata figlia Gaia Torlontano e dalla mamma Liliam.