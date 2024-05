Siria Gigliarano incoronata Miss Mondo Calabria 2024

"Ancora incredula del risultato - ha detto la Gigliarano -. È un mix di emozioni: gioia, allegria, felicità, spensieratezza, ma allo stesso tempo orgoglio. Orgogliosa infatti di poter rappresentare la mia Calabria nella finale nazionale. Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato, in particolare la mia famiglia, senza la quale non sarei dove sono oggi. Un grazie speciale va anche ad Andrea Cogliandro Eventi per la gentilezza, lealtà e grande professionalità dimostrata nell'organizzare questo magnifico evento, e a tutto lo staff di Miss Mondo Calabria per il loro immenso lavoro. Siamo una famiglia".