Miriam Leone è raggiante mentre tiene l’ombrello per coprire dalle gocce di pioggia il suo Orlando chiuso nell’ovetto tenuto da Paolo Carullo. La ex reginetta di bellezza indossa un paio di zoccoli molto modaioli senza calze ed è coperta da un cappotto extra large verdino. Cappello in testa, borsa in spalla e sorriso sulle labbra l’attrice cammina verso casa pronta per la nuova avventura da neomamma.

Miriam Leone, l'annuncio della gravidanza: aspetta un maschio o una femmina? Quando nasce il figlio di Miriam?

La notizia della dolce attesa è stata data da Miriam Leone durante un’intervista con Vanity Fair. "Mi sono accorta di avere questa rotondità, insolita per me. Ma più di tutto, sentivo che non mi importava più di ciò che gli altri pensavano di me, in uno stato di serenità permanente. Curioso, molto curioso... Sono entusiasta, questo è un figlio voluto, e anche prima ero contenta, ma in modo diverso", aveva raccontato l'ex reginetta di bellezza. La maternità per Miriam Leone "è una scelta personale che spesso non è nemmeno una scelta. E io non mi devo giustificare del volere dei figli o del non volerne avere. Del poterne avere o del non poterne. È una domanda che era naturale fino a cinquanta o sessanta anni fa, quando le donne erano relegate a quel ruolo lì. Adesso non è più così e questo va spiegato". Ha mantenuto il riserbo sulla data del parto e sul nome del piccolo fino alla sua nascita.