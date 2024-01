“Sono diventata mamma – scrive in un lungo post Miriam Leone - La maternità ti rasserena, ti ribalta, ti apre, ti ricuce, scioglie i nodi, ti pettina, ti riempie di amore da dare, di dubbi, di possibilità, di amore e ancora amore, di istinto (che dopo tutte quelle spinte so che posso contare anche su di me) di rispetto per una vita così pura, appena iniziata, di profumo di futuro, di latte, di fragilità, di forza straordinaria, di presente, di passato che si addomestica. Dare alla luce illumina”. Il suo primogenito è nato il 29 dicembre 2023 a Milano, dopo pochi giorni la ex Miss Italia ha pubblicato la foto della sua manina. “Grazie Orlando per questi primi giorni insieme, la tua mamma ce la metterà sempre tutta – scrive ancora l’attrice - Grazie a Paolo e a tutte le persone che ci sono vicine o che hanno avuto anche solo un pensiero per noi in questo momento di vita così normale e straordinario. Mi sento così, imperfetta e innamorata”.

Miriam Leone, la gravidanza e l’annuncio di essere incinta

Miriam Leone ha annunciato di essere incinta durante un’intervista con “Vanity Fair”. "Ho notato questa pancia, che non è tipica per me. Ma soprattutto, mi rendevo conto che non mi interessava più l'opinione altrui, in una condizione di pace interiore. Strano, molto strano... Sono felice, questo è un bambino desiderato, e anche prima ero soddisfatta, ma in modo differente", ha confidato l'ex miss Italia. Per Miriam Leone la maternità "è una decisione personale che a volte non è neanche una decisione. E io non devo rendere conto di voler avere figli o di non volerne. Di poterne avere o di non poterne. È una questione che era normale fino a cinque o sei decenni fa, quando le donne erano confinate a quel ruolo lì. Ora non è più così e questo va chiarito". Non ha rivelato il nome del bimbo fino al suo arrivo.