Miriam Leone ha partorito, l'annuncio sui social: "È nato Orlando Leone Carullo"

L'annuncio - L'attrice aveva annunciato la gravidanza quest'estate in un'intervista a Vanity Fair. "Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po' che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo... Sono felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso", aveva detto l'ex Miss Italia.

L'amore con Paolo Carullo - Miriam Leone è legata sentimentalmente a Paolo Carullo, manager finanziario 43enne. L’attrice, 38 anni, e il musicista e imprenditore, 43, si sono sposati nel 2021 in Sicilia con una cerimonia molto intima e romantica.