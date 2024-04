Il post della ex Miss Italia e la foto da piccola

Miriam Leone ha scelto un abito attillato color del cielo, e in testa un cerchietto in tinta. Un outfit che somiglia nella nuance a quello indossato per un compleanno da bambina, come sottolinea in una delle foto che condivide con i follower. "Un grazie grande così per gli auguri, per i pensieri, per i regali, per la presenza, per aver celebrato con me questo giorno di festa… vi abbraccio tutti!" scrive la ex Miss Italia, che aggiunge: "Benvenuta a questa 'Vita Nova', questa Miriam nuova e quella piccola che rimane dentro di me, ancora una volta vestita di celeste".