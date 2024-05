Chi è l'uomo con Michelle Hunziker?

Sull'identità della nuova fiamma di Michelle Hunziker ci sono solo notizie vaghe. Si dice che sia un manager milanese nel settore dell'alta moda, che abbia qualche anno meno della conduttrice e che sia un amico di Mattia Narducci e Anna Tatangelo. Pare che siano stati proprio loro a presentarlo a Michelle e che la scintilla ci abbia messo poco a scoccare. La serata che hanno trascorso insieme è stata perfetta, prima a cena in un ristorante di Bergamo tra brindisi e risate, e poi via tutti insieme a bordo di un van a scatenarsi in un locale di Milano.