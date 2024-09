Michelle Hunziker ha portato Sole e Celeste (insieme alla tata) al centro commerciale per un po' di shopping invernale. Sono state in un negozio di articoli per la casa dove hanno scelto coperte e piumoni. La conduttrice ha coinvolto le bambine, chiedendo loro consigli e pareri. Tornate a casa, hanno trovato Tomaso Trussardi ad aspettarle per una merenda al bar. L'imprenditore non ha molto tempo, è preso probabilmente dal lavoro perché non riesce a staccarsi dal cellulare. L'incontro dura una quindicina di minuti, ma tanto basta per far sentire loro la sua presenza. Ci sarà tempo in un altro momento di recuperare e passare la giornata tra coccole e racconti.