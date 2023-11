Michelle Hunziker prima di salire in sella alla moto ammette: "Un po' di strizza c'è", ma poi si lascia trascinare ed è entusiasta. Quella per le due ruote è una passione del suo nuovo fidanzato Alessandro Carollo e lei si è lasciata coinvolgere. I due hanno assistito insieme all'ultima gara del mondiale di MotoGP e poi la conduttrice ha fatto un giro in pista in sella alla dueruote guidata da Franco Battaini, ex pilota MotoGp e attualmente alla guida della MotoEX2 della Ducati, la scuderia italiana che grazie a Pecco Bagnaia ha vinto il torneo.

La dedica di Alessandro Carollo su Instagram

Alessandro Carollo si è anche lanciato in una dedica d'amore appassionata alla sua compagna Michelle Hunziker. "Come un tuono... Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove... un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo! Come ti dico sempre... ‘na palla de foco". La conduttrice non ha resistito e ha risposto alle parole dolci, ufficializzando di fatto i suoi sentimenti per l'osteopata: "Come sempre… mi hai fatto emozionare… ma alla fine… ti fa male il ginocchio amore".