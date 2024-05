Michelle Hunziker in love con Matteo Viezzer, ecco chi è il nuovo amore

Tgcom24

Secondo alcuni attenti osservatori, Viezzer era già comparso in passato in alcune storie di Instagram pubblicate e poi cancellate dalla Hunziker, non abbastanza rapidamente da evitare di lasciare indizi e alimentare le chiacchiere. Dopo essere stato sorpreso dai paparazzi, Matteo Viezzer ha aumentato la privacy dei suoi profili social e ha fatto perdere le sue tracce sul web. Tuttavia, il gossip su di lui è appena cominciato e per ora si sta focalizzando in particolare sulla differenza d'età con la sua compagna: Michelle ha 47 anni, lui ne avrebbe molti meno.



Michelle Hunziker e il nuovo amore, la prima paparazzata a Bergamo Le immagini diffuse da Diva e Donna mostrano Michelle Hunziker con il misterioso accompagnatore insieme ad Anna Tatangelo e Mattia Narducci e catturano la loro intesa: condividono risate e sguardi carichi di significato. Seduti vicini al banchetto, la Hunziker e Matteo Viezzer conversano animatamente, mentre in seguito la presentatrice si concede un momento di intimità, confidandosi con l'amica Anna Tatangelo.

