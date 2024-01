Michelle Hunziker e Ilary Blasi tra la neve con i fidanzati, guarda che gruppo!

“La notte di Capodanno, a 3000 metri mentre nevica... un sogno!” ha scritto Michelle Hunziker mostrando i video tra i fiocchi di neve e le foto di una baita romantica. La conduttrice tv indossa cappello e pelliccia, ma si fa riscaldare le mani da una tazza bollente e dice: “Sto bevendo il vin brulè. Allora, siamo a 3000 metri d'altezza in una bellissima baita, sta nevicando e l'anno non potrebbe iniziare meglio!”. Anche Alessandro Carollo è con lei in montagna ma i due fidanzatini giocano a postare le stesse immagini senza pubblicare selfie di coppia.

Ultimo giorno dell'anno sulla neve

Ilary Blasi è di rosso vestita per la festa di Capodanno sulla neve. Con lei ci sono Bastian Muller e la piccola Isabel Totti. La conduttrice tv cammina tra la neve come una principessa tenendo per mano la sua terzogenita. Il compagno Bastian Muller si diverte a fotografarle prima di posare con loro per uno selfie di fine anno in pendant con maglioncino abbinato in un perfetto terzetto in cui la più piccina dei figli di Francesco Totti appare in mezzo tra la mamma e l’imprenditore tedesco con aria di grande complicità.