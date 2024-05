Michelle Hunziker in festa per la cresima della figlia Sole

Tgcom24

Per la cresima di sua figlia Sole, Michelle Hunziker ha scelto un elegante tailleur rosa pallido. La bimba (10 anni) aveva un abitino bianco con la gonna a ruota mentre sua sorella Celeste (9 anni) indossava un vestito simile ma lilla. Con loro durante la celebrazione c'era anche Aurora Ramazzotti in total black: una scelta di stile che le ha attirato molte critiche sui social alle quali lei non ha mancato di rispondere. Nelle foto condivise con i follower non si vede Tomaso Trussardi, papà della festeggiata, che ha preferito non postare contenuti.

Leggi Anche Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati

La piccola Sole, protagonista della giornata di festa, è nata a ottobre 2003 da Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. L'imprenditore e la conduttrice si sono sposati l'anno dopo, nel giorno del primo compleanno della bambina, e l'8 marzo 2005 è arrivata Celeste. I due sono sempre sembrati molto affiatati, ma all'improvviso è arrivata la notizia della separazione, annunciata con una nota stampa nel gennaio 2022. Sembra che Michelle e Tomaso abbiano mantenuto buoni rapporti, e anzi a un certo punto si è parlato anche di un possibile ritorno di fiamma. La Hunziker è rimasta molto legata anche al suo primo marito, Eros Ramazzotti, padre di Aurora.

Leggi Anche Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sexy e provocanti per la cover in coppia

A proposito della sua routine mattutina con le bimbe, Michelle Hunziker ha raccontato a "Tv Sorrisi e Canzoni": "Con le mie figlie piccole Sole e Celeste ho un patto: quando le porto a scuola loro possono fare le dj, però ogni giorno devono cambiare canzoni e studiare un pochino, argomentare le loro scelte. Sole adora Billie Eilish e Olivia Rodrigo, Celeste preferisce Miley Cyrus e Taylor Swift". Il risveglio per loro è a suon di musica: "Sveglio le bambine con la radio. Meglio essere svegliati con la musica che con le trombe, dico io! O come faceva mia madre, che alle 7 del mattino camminava su e giù per casa con i tacchi a spillo. Ma un po’ da lei ho preso: nel weekend, quando Aurora adolescente tornava tardi la mattina dalla discoteca, io la svegliavo alle 7.30 per farle fare cose. Era il dazio per non avermi fatto dormire! Pensare che tra poco mi toccherà ricominciare da capo con Sole... ma lo farò, non mollo niente io!".